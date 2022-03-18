Он требует, чтобы на объект допустили инспекцию из РФ.

Власти Российской Федерации с самого начала вторжения в Украину рассказывают о выдуманных биолабораториях США на территории нашей страны. РФ даже хочет созвать экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Западные страны считают, что подобная риторика может служить подготовкой к использованию химического оружия оккупационной армией. Однако теперь РФ решила, что воображаемые биолаборатории США есть и в Грузии. Один из российских экспертов требует пропустить инспекцию из РФ на эти мнимые объекты и угрожает ракетным ударом.

Соответствующее заявление сделал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров агентству Regnum.

Он дал следующий комментарий: "Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!"

На фоне этого заявления российские СМИ начали информационную кампанию против лаборатории Лугара в Тбилиси. Именно она может стать целью ракетного удара.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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