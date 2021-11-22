За российской субмариной следила НАТОвская подлодка, утверждал экс-командующий Северным флотом РФ.

Бывший командующий Северным флотом России – адмирал Вячеслав Попов, обвинил в гибели российской атомной подводной лодки "Курск" субмарину Североатлантического Альянса (НАТО).

За "Курском" следила подлодка НАТО, рассказал адмирал в интервью "РИА Новости".

По его словам, "Курск" погиб в результате столкновения с НАТОвской подлодкой. Попов также утверждал, что с вероятностью 90% знает наименование субмарины Альянса, которая столкнулась с "Курском".

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее… НАТОвская подводная лодка…", – заявил собеседник.

Стоит отметить, что в конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал тревожное заявление относительно отношений между Альянсом и Россией.

Генсек НАТО заявил, что отношения достигли самого низкого уровня, но это не является аргументом, чтобы не стремиться поддерживать диалог.

Напомним, "Курск" затонул в Баренцевом море во время учений 12 августа 2000 года в 175 км от города Североморск на глубине более 100 метров. Официальная версия гибели подлодки – взрыв торпеды на борту, в результате которого начали срабатывать боеприпасы.

На борту "Курска" находились 118 членов экипажа, все они погибли.

В то время Вячеслав Попов был командующим Северным флотом РФ. Позже он говорил, что считает главной версией гибели "Курска" столкновение с другой субмариной.

Автор: Екатерина Присяжнюк