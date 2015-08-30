СМИ: Испания разрешила дозаправиться передовой субмарине РФ, которая направлялась в Крым

Испанское правительство обвинили в провокационном поведении, после разрешения российской субмарине, которая направлялась в оккупированный Крым, дозаправиться топливом в порту Сеута

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Independent.

Европейские эксперты по безопасности назвали дозаправку российской субмарины в порту Сеута "еще одним примером отсутствия в Европе решимости противостоять российской агрессии в Украине", пишет издание.

В органах безопасности Великобритании считают, что подводная лодка "Новороссийск", которая прошла через Ла-Манш на прошлой неделе, направляется в российскую военно-морскую базу на аннексированном полуострове Крым.

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"18 месяцев страны НАТО противостоят России из-за ее агрессии в Украине и аннексии Крыма. Но вдруг один из членов альянса пропускает передовую российскую субмарину в Черное море, где она будет проводить разведывательные операции против подлодок НАТО", - удивляется эксперт по безопасности Люк Коффи.

"Новороссийск" является улучшенной версией АПЛ холодной войны, известной НАТО как "Проект 667". Это одно из самых тихих дизельных судов, в мире также известное как "черная дыра".

Порт Сеута - полуанклав Испании на средиземноморском побережье Марокко, расположенный прямо напротив британской военно-морской базы Гибралтар.