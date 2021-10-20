Альянс остается открытым к диалогу с РФ, отметил генсек.

Отношения между НАТО и Россией достигли самого низкого уровня, но это не является аргументом, чтобы не стремиться поддерживать диалог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе (трансляция пресс-конференции проходила на сайте Альянса).

Столтенберг заявил, что в Альянсе сожалеют из-за решения России приостановить деятельность Постоянного представительства РФ при НАТО и двух офисов Альянса в Москве - Военной миссии связи НАТО и Информационного бюро.

По его словам, эти решения РФ не способствуют развитию диалога и взаимопонимания.

"Но политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми к диалогу, в том числе с помощью Совета НАТО-Россия. В то же время, мы продолжим оценивать, как мы сможем в дальнейшем укрепить нашу политику сдерживания и обороны", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что в Альянсе обеспечат наличие надлежащих планов, возможностей и сил для защиты стран-членов НАТО.

Читайте такжеГлава Пентагона "дал ответ" России относительно вступления Украины в НАТО

"Мы также оценим прогресс наших мер реагирования на российские ракетные системы с ядерным потенциалом", – добавил генеральный секретарь Альянса.

Отдельно Столтенберг сказал, что предложение встретиться в рамках Совета НАТО-Россия остается в силе, но именно от России зависит, чтобы отреагировать "позитивным образом" для согласия на участие в диалоге.

"Мы сожалеем, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Для нас это не является аргументом против диалога - это является аргументом в пользу диалога. Именно поэтому, когда наступили сложные времена, и у нас есть вызовы и проблемы, как сейчас, мы должны сесть за стол переговоров и говорить", – сказал Столтенберг.

Напомним, в начале октября в НАТО решили выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя, а Россия в ответ приняла решение приостановить работу своей миссии.

Автор: Виталий Саенко