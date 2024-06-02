Одним из факторов обострения стала российско-украинская война.

Национальная служба контрразведки Британии МИ-5 получила приказ "переориентировать" свои усилия на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

Как пишетThe Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, МИ-5 обычно имеет приоритет на борьбу с террористами, однако теперь должна привлечь больше ресурсов на контрразведывательные операции против указанных стран.

Причиной изменения фокуса стала российско-украинская война, рост количества китайских агентов в Британии и использование Ираном организованной преступности.

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По словам высокопоставленного источника в правительстве, министры попросили МИ-5 "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а с недавних пор также Ирана".

Отмечается, что поддержка Британией Украины в войне против РФ повлияла на усиление шпионской активности. В частности, количество китайских агентов, задействованных в сборе разведывательной информации в Великобритании, сейчас "не поддается количественной оценке".

Один из источников считает, что до 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.

"Но количество агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч", - добавил источник.

Шпионаж в Европе

В феврале The Economist. отмечал, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене.

В марте Financial Times писала, что Россия агрессивно возобновила шпионскую войну с Западом, и публикация Москвой телефонного разговора, в котором высокопоставленные офицеры ВВС Германии обсуждали отправку крылатых ракет в Украину, является лишь последним показательным примером.

В мае украинский военный аналитик Александр Коваленко, заявил, что Запад "проспал" формирование у себя разветвленной сети российских шпионов, агентов влияния и целых команд подготовленных боевиков.

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