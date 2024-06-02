Продолжающаяся операция по вербовке отнюдь не является государственной тайной.

Жестокое вторжение России в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать шпионов Кремля, обозленных ведением войны. Об этом говорится в материале CNN.

"Неприверженность создает для нас уникальную возможность. Мы абсолютно открыты для бизнеса. Этот бизнес заключается в обмене информацией, которую активист или агент предоставит для чего-то, что они хотят", - сказал Дэвид Макклоски, бывший офицер ЦРУ.

Издание пишет, что продолжающаяся операция по вербовке далеко не является государственной тайной. Так, ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролики на русском языке, которые призывают к патриотизму недовольных россиян, имеющих доступ к информации, которая может быть полезной для США.

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"Эти усилия подчеркивают эволюцию разведывательной службы, которая исторически выполняла свою основную миссию противодействия угрозам национальной безопасности и информирования политиков под завесой тайны", - говорится в материале.

Отмечается, что сейчас ЦРУ активно использует свое "новооткрытое публичное присутствие" для достижения одной из главных целей: вербовки иностранных шпионов для похищения секретов.

"Публикации содержали пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов о том, как избежать обнаружения российскими службами безопасности. ... ФБР начало подобную работу, направленную на вербовку российских правительственных источников в США, включая географическое нацеливание рекламы в социальных сетях на телефоны, расположенные вблизи посольства России в Вашингтоне", - констатируют журналисты.

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за рубежом Дугласа Лондона, "это прямое обращение является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным для охвата россиян, у которых немного возможностей выразить свое недовольство".

"Россияне, обозленные на санкционированную государством коррупцию и злоупотребления Кремля, не имея возможности действовать открыто, не имеют других альтернатив, кроме поиска внешней поддержки", - сказал он.

СМИ подчеркивает, что как и "холодная война" прошлого, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные офицеры разведки США.

"Вы должны знать своего врага. Если вы этого не сделаете, вы можете напугать своего врага и заставить его сделать то, чего никто из вас не хочет видеть", - сказал историк Тим Нафтали.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке Донецкой области. Захватчики пытаются атаковать город с трех сторон.

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед, в том числе на части территории Донецкой области, получают достойный отпор от ВСУ и несут серьезные потери.

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