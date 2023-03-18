Дополнительное число призывников позволит России высвобождать больше профессиональных военных для участия в боевых действиях, отметила разведка Великобритании.

Российские власти, очень вероятно, решили изменить призывной возраст, чтобы увеличить число своих военнослужащих за счет студентов.

Даже если РФ не будет отправлять срочников в зону боевых действий, то дополнительное количество призывников позволит высвобождать больше профессиональных военных для участия в войне, сообщило британское Минобороны, ссылаясь на данные разведки.

"Очень вероятно, что власть меняет возрастные рамки, чтобы увеличить количество военных, поскольку студенты таким образом вынуждены будут пройти службу...", - выяснила разведка Британии.

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Новости об армии РФ - сегодня это стоит знать

Российские оккупационные войска в Украине понесли огромные потери - по состоянию на 18 марта ликвидированы примерно 164 тыс. 200 захватчиков.

21 сентября прошлого года лидер россиян Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию", но в армию забирали не только тех, кто имел хоть какой-то военный опыт.

13 марта сообщалось, что в российскую Госдуму внесен проект закона о повышении призывного возраста. В законопроекте предлагается в 2024 году призывать мужчин в возрасте 18-30 лет. Позже СМИ писали, что российские власти планируют пополнить вооруженные силы своей страны 400 тыс. контрактников.

Ранее украинские силовики узнали, что РФ отправляет на войну против Украины срочников и скрыто проводит мобилизацию.

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