Четвертый день на российско-грузинской границе километровые очереди.

Оппозиция Грузии заявила, что правительство якобы собирается ограничить въезд для россиян, которые массово бегут в страну после объявления частичной мобилизации.

Как сообщила в эфире телемарафона FREEДОМ депутат парламента Грузии от оппозиционного "Единого национального движения" Нона Мамулашвили, правительство готовится принять меры для ограничения въезда россиян.

"Видим, что поток россиян на территорию Грузии довольно большой, для нас это, естественно, очень серьезная проблема. Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Как они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы", – заявила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили.

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В то же время правительство эту информацию комментировать не стало. Как пишет "Новости-Грузия", в пресс-службе правительства отказались комментировать эту информацию, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.

Ранее власти неоднократно заявляли, что не собираются как-либо ограничивать въезд в страну для россиян.

А призывы к этому звучат с марта – оппозиция и ряд общественных организаций требуют принять меры – от сокращения сроков безвизового пребывания до введения виз для россиян.

Россияне бегут в Грузию от войны и мобилизации

После начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи россиян покинули страну. Одним из популярных направлений стала Грузия, против которой ранее РФ развязала войну и часть территории которой оккупировала (Южная Осетия и Абхазия).

На сегодня россияне могут въехать в страну по загранпаспорту на срок до 3 месяцев, однако въезд с территории Южной Осетии и Абхазии запрещен.

Поток мигрантов усилился после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации. Четвертый день на пропускных пунктах соседних с Россией держав километровые очереди.

По состоянию на 24 сентября, согласно сообщения российской стороны, на пограничном переходе "Верхний Ларс" скопилось 2300 машин.

Грузинская сторона не сообщает, сколько россиян пересекли границу за последние 4 дня и с начала полномасштабной войны в Украине.

Мировые лидеры расходятся во мнении касательно того, стоит ли разрешать въезд россиянам, которые бегут от мобилизации. Одни считают, что стоит быть открытыми для тех, кто не хочет выполнять решения Кремля, другие – что россияне должны оставаться в стране в бороться с режимом.

Ожидается, что вскоре РФ запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. Согласно сообщениям СМИ, частичный запрет может начать действовать уже завтра, а полный – до 30 сентября.

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