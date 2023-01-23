Тенденция началась в декабре 2022 года и сохранилась в 2023-м.

Россиянам начали отказывать в выдаче первичного туристического вида на жительство в Турции. Причиной стало изменение в правилах получения ВНЖ. Теперь граждане РФ должны предоставлять официальные документы, подтверждающие источник доходов.

Как сообщило издание "Настоящее время", ранее для получения первичного туристического ВНЖ в Турции россиянам было достаточно договора аренды квартиры сроком от полугода. Однако теперь граждане РФ должны официально подтверждать доходы, о чем рассказали в филиалах Управления по делам иностранцев Турции. Официальных комментариев на этот счет миграционные власти страны не давали.

Выписки о состоянии счетов из банка и данные о регулярных денежных поступлениях от россиян не принимаются. В Турции требуют предоставить документ о компании-работодателе, если человек трудится удаленно, или справку о пенсии для пенсионеров. Для каждого случая необходимо оформлять апостиль документов.

Видео дня

Россияне, которые столкнулись с проблемой, рассказали, что новые правила действуют при оформлении ВНЖ впервые. Если ранее было получено разрешение на проживание в Турции, то с повторным получением документа трудности не возникают.

Россияне предполагают, что причина таких ограничений – это политический сговор Москвы и Анкары. По их мнению, Кремль хочет вернуть граждан, покинувших РФ, через принуждение. Еще одна косвенная причина – перенаселение отдельных регионов государства россиянами.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Главного управления миграционной службы Министерства внутренних дел Турции, в 1169 районах страны проживает более 20% иностранцев от общего количества жителей. На этих территориях выдачу ВНЖ отменили. При этом в указанных регионах взлетели цены на аренду недвижимости, хотя повышение стоимости запрещено законом.

Проблемы россиян за границей

После полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессора наложили санкции. В связи с этим гражданам РФ стало гораздо тяжелее попасть в европейские государства.

Согласно статистике, в 2022 году поток российских туристов в европейские государства упал на 80-90%. Самыми популярными странами среди граждан РФ остаются Испания, Италия и Греция.

Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.

Вас также могут заинтересовать новости: