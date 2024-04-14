По словам американского военнослужащего Джеймса Ставридиса, Путин стремится захватить всю Украину.

Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис призвал администрацию президента США Джо Байдена и законодателей не отказывать Киеву в помощи в войне против РФ. По его словам, целью российского диктатора Владимира Путина является захват Украины и он "не остановится", пока не выпадет возможность сделать это. Об этом Ставридис сказал в интервью ведущему Джону Катсиматидису, передает The Hill.

"Вопрос в том, где мы находимся сегодня? Мы были в тупике, пока помощь США не начала заканчиваться, и в результате... россияне сейчас начинают продвигаться вперед, и ситуация не улучшится, если США не предоставят дополнительно 60 миллиардов долларов помощи", - подчеркнул бывший командующий Альянса.

Скорее всего, он имел в виду пакет финансирования национальной безопасности, который предусматривает 60 миллиардов долларов помощи Украине. Однако этот законопроект еще не приняли, ведь спикер Майк Джонсон не вынес его на рассмотрение.

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"Джон, я знаю, что это звучит как большие деньги, но в контексте оборонного бюджета США, который составляет около 900 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов не является огромной суммой", - объяснил Ставридис.

Бывший глава НАТО добавил, если Украине не будет предоставлено больше помощи, то Путин "имеет все шансы захватить больше территории". Также он сравнил эту ситуацию с наблюдением за "злобным" нацистским лидером Адольфом Гитлером, который "продвигается через Европу".

Такое заявление Ставридиса появилось после того, как лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл отметил, что "голодание" Украины военной поддержкой является "стратегической и моральной ошибкой".

"Лишение Украины необходимых возможностей не было разумным способом для администрации Байдена избежать эскалации, и это также не является политическим ходом некоторых республиканских оппонентов администрации. Это стратегическая и моральная ошибка. Это рискует подорвать наши собственные национальные интересы", - подчеркнул Макконнелл.

Кроме того, многие голливудские звезды, среди которых Шон Пенн, Барбара Стрейзанд и Марк Хэмилл призвали принять меры по усилению помощи для Украины со стороны США.

"Мы подводим украинцев. Прошло более 470 дней с тех пор, как Конгресс принял законодательство в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года", - написали они в колонке, обнародованной на CNN.

Также под статьей подписались актриса и комик Кейт Маккиннон, кинорежиссер Джей Джей Абрамс и писатель Джонатан Сафран Фоер.

Помощь США для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, из-за атаки Ирана на Израиль США могут скорее проголосовать за помощь Украине.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников", - отметил лидер большинства Стив Скалис из Республиканской партии.

Также сообщалось, что поддержка помощи Украине среди американцев выросла с ноября 2023 года. Результаты опроса свидетельствуют о том, что более трети респондентов считают, что США недостаточно помогают Украине в войне против РФ. Но почти такая же часть американцев считает, что США делают слишком много, чтобы помочь Киеву.

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