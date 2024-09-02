По словам волонтеров, большинство бездомных Сибири не возвращаются с войны.

Российские чиновники активно ищут новых солдат в приютах для бездомных по всей Сибири и Дальнему Востоку. Таким образом Москва пытается удовлетворить свои потребности, которые выросли из-за украинского наступления на Курскую область, сообщают источники проекта Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

По словам волонтеров и работников приютов для бездомных, рекрутинговая кампания происходит время от времени. В частности волонтер приюта в пригороде Ангарска, промышленного города в Иркутской области, отметила, что в 2023 году вербовщики "приходили к нам почти ежемесячно с листовками, которые призывали людей подписывать контракты".

"Конечно, эти дураки соблазнились [на зарплату по контракту]", - рассказала она, имея в виду бездомных обитателей приюта. Видео дня

В издании отметили, что объявление, которое размещено на сайте сельской администрации в Иркутской области, предлагает здоровым взрослым мужчинам единовременную выплату в размере 400 000 рублей (4 388 долларов США), а также ежемесячные выплаты в размере 210 000 рублей (2 304 доллара США) и другие льготы. Если продлить контракт более чем на один год, то это приносит дополнительный бонус в размере 195 000 рублей ($2 139).

В то же время волонтер приюта из пригорода Ангарска говорит, что бездомные до конца не понимают, что играют в азартную игру со своей жизнью.

"Они верят, что с войны можно вернуться. И они не понимают, что, кроме первых ребят [которые подписали шестимесячные контракты в 2022 году], никто не вернулся живым", - подчеркнула она.

Другой волонтер приюта для бездомных рассказала журналистам, что из более 50 бездомных мужчин, которые исчезли из приюта с лета 2022 года, вернулись только двое и оба без денег.

"Остальные... дай Бог, чтобы они застряли по дороге [на войну], пропивая свои заработки. Скорее всего, они уже мертвы", - сказала женщина.

В свою очередь волонтер другого приюта отметил, что бывший житель учреждения позвонил и рассказал, что из его роты, которая состояла из 50 человек, выжил только он и еще один солдат. По словам бездомного, после того, как он отказался быть "пушечным мясом", его бросили в "штрафную яму" - импровизированную тюрьму для солдат в подвалах или ямах в земле.

Участие наемников РФ в войне против Украины

Как писал УНИАН, Россия стягивает наемников из Буркина-Фасо в Курскую область. В частности речь идет о группе численностью около ста человек. В частности речь идет о наемниках бригады "Медведи".

Также сообщалось, что в Волчанске, что на Харьковщине, украинские военные заметили наемников из Египта, которых использует РФ.

"Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта", - рассказали в Оперативно-тактической группировке "Харьков" ВСУ.

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