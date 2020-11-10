С российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.
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Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «Интерфакс-Азербайджан»,
"На борту [десятого] воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - сообщили в ведомстве.
Основу российского контингента в Карабахе составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
Мирное соглашение по Карабаху: что известно
- Сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян пояснил, что у него не было иного выхода, кроме подписания соглашения об окончании войны в регионе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
- Обострене конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. 8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе.
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