Основу российского контингента в Карабахе составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады.

С российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

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Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «Интерфакс-Азербайджан»,

"На борту [десятого] воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - сообщили в ведомстве.

Основу российского контингента в Карабахе составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

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Автор: Дмитрий Захаров