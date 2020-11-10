По словам премьера Армении, решение было принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые знакомы с военной ситуацией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

По его словам, это решение было принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые знакомы с военной ситуацией.

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"Мы воевали против террористов, Азербайджана и одной из лучших армий НАТО - турецкой. Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение", - отметил премьер Армении.

Пашинян добавил, что был вынужден пойти на такой шаг, и подчеркнул, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

"Не было другого выхода, кроме подписания заявления. Многое хочу вам сказать в связи с этой ситуацией, но пока не могу, потому что мои слова подвергнут опасности военных, находящихся сейчас на своих позициях", - сообщил он.

"Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал. Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона", - сказал премьер.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий