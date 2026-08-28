Россияне планируют изготовить в следующем году 10 тысяч недорогих аналогов 'Бандеролей'

Командование Воздушно-космических сил РФ рассматривает возможность перехода на исключительную закупку "Дань-Т" с постепенным выводом из эксплуатации "Бандероли".

Для нанесения ударов по Украине в следующем году россияне планируют изготовить около 10 тысяч перспективных ракет "Дань-Т". О новом российском боеприпасе рассказал украинский ветеран и аналитик kriegsforscher в посте в Х.

По его словам, крылатая ракета "Дань-Т" по состоянию на август может запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Запуски могут осуществляться с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и вертолета Ми-28.

"На мой взгляд, в 2027 году нам следует ожидать чрезвычайно большого количества проблем от этих дешёвых ракет, которые трудно перехватить. Россияне планируют выпустить около 10 тысяч ракет только типа "Дань-Т" в 2027 году", - отметил аналитик.

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Он предоставил изображение вероятной пусковой установки для ракет "Дань-Т": она смонтирована на колесном автомобильном шасси и имеет транспортно-пусковые контейнеры для двух ракет. kriegsforscher добавил:

"Дальность полета ракеты - 500 км с боевой частью весом 135 кг".

Аналитик подчеркнул, что в 2027 году, вероятно, увеличится количество угроз из-за массированных атак дешевыми ракетами, которые трудно перехватить. Также следует ожидать, что значительное количество этого оружия можно будет запускать с наземных платформ, кораблей, самолетов и авиации.

Об этом высокоточном боеприпасе также упомянул заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Дань-Т" рассчитана на поражение бронетехники, укрепленных полевых позиций и лёгкой инфраструктуры. Технические характеристики схожи с S8000 "Бандероль" - боеприпасом, запускаемым с вертолета Ми-28 и тяжёлого БПЛА "Орион".

Важно, что Командование Воздушно-космических сил РФ рассматривает возможность перехода на исключительную закупку "Дань-Т" с постепенным выводом из эксплуатации "Бандероль". Одной из важных причин является снижение стоимости примерно на 35 % по сравнению с "Бандероль".

"Дань-Т" - мнение эксперта

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия удовлетворена результатами применения против Украины ракет-заменителей "Бандеролей" и планирует наращивать их производство. В то же время из-за дефицита боеприпасов оккупанты могут все активнее использовать еще один тип вооружения - переделанные дроны-мишени "Дань-М".

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