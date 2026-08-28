Буданов назвал минимальное количество людей, которое Украине надо мобилизовать каждый месяц

В то же время, по его словам, необходимо бороться с "неправомерной деятельностью ТЦК" и "насильственной бусификацией".

Украина не может мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц, что является минимально необходимым количеством для поддержания текущей ситуации на фронте. Об этом в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в рамках телемарафона, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", – подчеркнул он.

В то же время Буданов выразил надежду, что удастся изменить ситуацию с "насильственной бусификацией, которая иногда имеет место".

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"Такие факты есть, с этим нужно бороться", – добавил глава ОП.

Кроме того, по его словам, нужно бороться и с "определённой неправомерной деятельностью ТЦК, которая иногда имеет место, а иногда – очень часто".

"Но даже преодолев все это, не получится так, что все будут довольны. Это невозможно", – отметил Буданов.

Другие заявления Буданова

Как сообщалось, ранее Буданов заявил, что лично пытался договориться о прекращении дальних ударов между Украиной и Россией, но пока это не сработало.

Он добавил, что Украина была вынуждена отвечать всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, и это непростая ситуация.

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