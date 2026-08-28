Новый Gripen F совершил свой первый полёт: к чему готовят истребитель

Двухместный истребитель был разработан компанией Saab в сотрудничестве с бразильской промышленностью.

Saab успешно совершила первый полет истребителя Gripen F – двухместной версии Gripen E. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Gripen F взлетел с аэродрома Saab в шведском Линчепинге и находился в воздухе в течение 40 минут. Во время полета были успешно проверены основные системы самолета и некоторые его характеристики.

На следующих этапах будут постепенно проверяться все предельные возможности Gripen F, в частности максимальная скорость и высота полета, допустимые перегрузки и углы атаки. Параллельно будут оцениваться тактические возможности и функции задней кабины.

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После завершения запланированных процедур Gripen F подготовят к передаче ВВС Бразилии.

Gripen F – основные особенности

Семейство JAS 39 Gripen E/F представляет собой глубокую модернизацию многоцелевого истребителя четвёртого поколения Gripen C/D.

В версии E/F была увеличена площадь крыла, а корпус удлинен. Вместо старого двигателя установили более мощный General Electric F414. Также был установлен новый радар с активной фазированной антенной решеткой.

Gripen F является результатом стратегического партнерства между Бразилией и Швецией, а также масштабной передачи технологий в рамках бразильской программы. Двухместная версия разработана специально для подготовки пилотов и повышения эффективности при совместном выполнении боевых задач.

Двухместный самолёт не теряет своих боевых возможностей и сохраняет все десять точек подвески вооружения. Кроме того, он может научиться управлять беспилотными истребителями.

JAS 39 Gripen – другие новости

Напомним, недавно JAS 39C Gripen венгерских ВВС потерпел крушение недалеко от Сольнока. Пилот успел катапультироваться, поэтому в результате инцидента никто не погиб.

Причины падения самолета выясняются в рамках расследования. В компании Saab заявили о готовности оказать венгерской стороне необходимую помощь в установлении обстоятельств аварии.

Авария Gripen отразилась на стоимости акций компании Saab. После появления информации о катастрофе котировки производителя пошли вниз. Авиакатастрофа произошла на фоне затяжного падения акций Saab, новость дополнительно усилила негативную динамику.

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