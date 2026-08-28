Федоров согласился стать советником министра обороны Италии

Бывший министр сообщил, что будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к вызовам в области безопасности.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение стать советником по оборонным инновациям министра обороны Италии. Об этом он сообщил в Telegram.

Экс-министр отметил, что вместе с командой начал международную поездку, посвященную развитию новых проектов в сфере цифровизации и defense tech.

"Первая встреча – с министром обороны Италии Гвидо Кроцетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности в мире", – написал Федоров.

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Он подчеркнул, что Украина и "наша команда" обладают уникальным опытом технологической войны, которым готовы делиться с партнерами. Также добавил, что продолжит работать в Украине над проектами, которые укрепляют оборону и помогают привлекать международные ресурсы.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказывал, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения с поста министра обороны и предложил сотрудничество. "Когда ты захочешь приехать в Рим и поработать моим советником", – вспомнил Кроцетто разговор с Федоровым. По его словам, экс-министр воспринял предложение "как проявление уважения и дружбы".

Отставка Федорова с поста министра обороны Украины

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Решение поддержали 258 народных депутатов. Это означало одновременно отставку всего правительства.

Президент Владимир Зеленский не выдвинул кандидатуру Федорова повторно на пост министра обороны. Он объяснил это конфликтом бывшего министра с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сирским.

Глава государства подчеркивал, что уважает и Федорова, и Сырского, однако, мол, важные военные операции – это "не дело одного человека", а совместные усилия, в которых руководящую роль берут на себя спецслужбы, разведывательные подразделения и солдаты на местах.

Бывший министр обороны Федоров, комментируя предложенные ему президентом должности, заявил, что не согласится ни на одну другую, кроме поста главы Минобороны.

После этого в Украине прошли продолжительные "картонные" протесты, участники которых требовали от президента вернуть Федорова на пост министра обороны. Когда же экс-глава Минобороны заявил о необходимости провести в Украине выборы, большинство участников протеста его не поддержали.

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