Украина уже работает над перехватчиками с реактивными двигателями, - Игнат

Представитель Воздушных сил сообщил, что украинские производители уже работают над дронами-перехватчиками с реактивными двигателями

Россия все чаще использует против Украины реактивные беспилотники, которые из-за более высокой скорости сложнее перехватывать традиционными средствами. Украинские производители уже работают над дронами-перехватчиками с реактивными двигателями, которые должны стать одним из возможных решений этой проблемы. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в комментарии DW.

По его словам, существенное увеличение использования россиянами реактивных дронов начали фиксировать еще в начале 2026 года, но определяющим стал июль: именно в этом месяце Россия применила против Украины в пять раз больше реактивных дронов, чем в предыдущем, и это не считая "Бандероли", количество которых также возросло.

"Сейчас в обычных атаках применяется от трети до половины реактивных дронов. Бывают ночи, когда две трети реактивных и треть обычных. Тенденция такова, что реактивных становится больше", – подчеркнул Игнат.

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Он пояснил, что скорость и высота полета российских реактивных беспилотников стали главными проблемами для украинской ПВО. Это касается и перехватчиков, и мобильных огневых групп.

"Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, тогда как цель летит со скоростью 400 и более – догнать её физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полета около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, предел действия которых составляет примерно 4,5 км. Поэтому сбивать приходится пока что дорогостоящими средствами – зенитными ракетами малого и среднего радиуса действия или авиацией", – говорит Игнат.

Представитель Воздушных сил сообщил, что украинские F-16 и Mirage применяют против таких целей не только ракеты, но и авиационные пушки. Однако, как он отметил, это создает дополнительную нагрузку на ресурс самолетов.

Как подчеркнул Игнат, с реактивными дронами способны справиться и немецкие зенитные самоходные установки Gepard, но проблема в радиусе: Gepard прикрывает примерно пять километров и достигает высоты около 4,5 километра:

"Что такое пять километров на карте Украины? Это капелька. Сколько нужно таких систем? Поэтому наша ПВО должна обеспечивать объектное прикрытие, то есть прикрывать объекты, направления, города".

Игнат говорит, что украинские решения должны быть инновационными, то есть такими, какими в свое время стали дроны-перехватчики. По его словам, украинские производители уже работают над перехватчиками с реактивными двигателями.

Россия атакует Украину реактивными дронами

Как ранее писал УНИАН, Россия массово переходит на реактивные "Шахеды". По словам советника президента Украины, специалиста в области радиотехнологий Сергея (Флеша) Бескрестнова, как только Украина начала сбивать 92–96 % бензиновых дронов во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным, поэтому противник для атак все чаще использует реактивные средства. Он отметил, что также наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов.

Недавно россияне впервые для удара по западным областям Украины использовали реактивный дрон. 18 августа такой беспилотник был замечен во время полета мимо Тернопольской области в направлении Дубно, что в Ровенской области. Начальник Ровенской ОГА Александр Коваль заверил, что дрон был сбит на юге области.

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