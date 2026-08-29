Взрывы в Бучанском районе: стали известны важные детали

На данный момент с места происшествия эвакуированы 165 человек, пострадали 6 человек.

Генеральная прокуратура расследует обстоятельства взрыва на территории предприятия и действия ответственных должностных лиц в результате вражеской атаки в Киевской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Обновлено 02:27. Глава КОВА Ткаченко сообщил, что в результате удара по Бучанскому району Киевщины есть погибшие, информация уточняется.

С места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.

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По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается.

На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация: известно о пяти пострадавших.

В результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить её последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", - добавили там.

Как сообщили в ОГА, в результате атаки произошел масштабный пожар, а огонь также распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении общественного питания уже ликвидированы.

На данный момент с места происшествия эвакуировано 165 человек, пострадали 6 человек.

Взрывы в Бучанском районе

По сообщению Киевской ОГА, в Бучанском районе в результате атаки дрона загорелись склады, пожар сопровождался взрывами. Движение транспорта было перекрыто на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й км.

Позже премьер заявил, что все виновные должны понести суровое наказание, и ожидает от правоохранительных органов "мгновенной и суровой реакции".

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