Взрывы в Бучанском районе: стали известны важные детали

Генеральная прокуратура расследует обстоятельства взрыва на территории предприятия и действия ответственных должностных лиц в результате вражеской атаки в Киевской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Обновлено 02:27. Глава КОВА Ткаченко сообщил, что в результате удара по Бучанскому району Киевщины есть погибшие, информация уточняется.
С места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.
По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается.
На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация: известно о пяти пострадавших.
В результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.
"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить её последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", - добавили там.
Как сообщили в ОГА, в результате атаки произошел масштабный пожар, а огонь также распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении общественного питания уже ликвидированы.
На данный момент с места происшествия эвакуировано 165 человек, пострадали 6 человек.
Взрывы в Бучанском районе
По сообщению Киевской ОГА, в Бучанском районе в результате атаки дрона загорелись склады, пожар сопровождался взрывами. Движение транспорта было перекрыто на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й км.
Позже премьер заявил, что все виновные должны понести суровое наказание, и ожидает от правоохранительных органов "мгновенной и суровой реакции".