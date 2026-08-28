Украину ждет самая суровая зима с начала войны, - экс-премьер Британии

Браун заявил, что союзники должны оказать давление на президента США.

Следующая зима может стать самой суровой для Украины с момента полномасштабного вторжения России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, пишет Independent.

Браун заявил, что союзники должны оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он принял более активные меры по оказанию помощи Украине. По его словам, Вашингтон должен разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для Patriot, чтобы защититься от российских атак.

"Мы находимся на очень критическом этапе этой войны в Украине... Путин понял, что может наносить удары по населенным пунктам и инфраструктуре, отключать электричество и парализовать энергоснабжение Украины, используя свои ракеты и бомбы, которые невозможно перехватить, поскольку Америка не предоставляет необходимые ракеты-перехватчики", - сказал экс-премьер Британии во время выступления на Эдинбургском международном книжном фестивале.

Видео дня

Однако Браун подчеркнул, что Великобритания и Европа должны быть "очень осторожными", чтобы не оказаться в состоянии войны с Россией. Он отметил, что Британия и Европа не объявляли войну РФ.

"Россия объявила войну Украине, и мы не должны допускать ситуации, когда обе стороны действительно окажутся в состоянии войны друг с другом – это было бы очень опасно. Ситуация становится очень опасной, мы не хотим войны в Европе, мы не хотим, чтобы она вышла за пределы Украины, но мы обязаны помочь Украине", - заявил экс-премьер Британии.

По словам Брауна, новый премьер Британии Энди Бернем поступил правильно, предоставив Украине все, что мог. Однако, по его словам, обещанные Бернемом чертежи для производства ракет SCALP не окажут существенного влияния на ход войны.

Осень и зима будут очень тяжелыми для Украины

Ранее командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем Юрий Федоренко заявил, что осенью и зимой ситуация на фронте может значительно обостриться из-за пополнения российских сил после принудительной мобилизации. По его словам, в настоящее время войска РФ пытаются найти слабые места в украинской обороне и использовать для этого особенности местности.

Федоренко отметил, что ключевой составляющей боевых действий остается логистика. Украинские военные с помощью беспилотников пытаются затруднять россиянам логистику, но враг действует аналогично.

Вас также могут заинтересовать новости: