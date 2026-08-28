В Бучанском районе горят складские помещения: пожар сопровождается взрывами

Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й км.

В результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области горят складские помещения: пожар сопровождается взрывами. Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й км. На фото видно, что пожар перекинулся на лес.

Как можно объехать, рассказали в патрульной полиции.

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Участок автодороги расположен в Киевской области на отрезке сразу за выездом из Киева в западном направлении, так называемая Житомирская трасса.

"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия пожара и делают все возможное, чтобы локализовать огонь. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется", - отметил он.

Обновлено 23:24. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что глава МВД и руководитель ГСЧС доложили об ударе РФ в Бучанском районе Киевской области.

"Ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком", - заявил Корецкий.

По его словам, "на пятом году полномасштабного вторжения делать одни и те же ошибки - это преступная халатность". И добавил, что все виновные должны понести суровое наказание.

Премьер-министр также сообщил, что для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые силы и средства. При необходимости людей будут эвакуировать. От стражей порядка он ожидает "мгновенной и суровой реакции".

Участок автодороги расположен в Киевской области на отрезке сразу после выезда из Киева в западном направлении, так называемая Житомирская трасса.

"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется", - отметил он.

Также под Киевом в результате удара РФ был уничтожен склад UNICEF с гуманитарной помощью, сообщили в организации. Склад в Чубинском, где хранились запасы для детей и семей, пострадавших от войны, был разрушен во время атаки 27 августа.

Взрывы в Вишневом

Ночью 6 июля российские оккупанты совершили массированную атаку ракетами и дронами по Украине, основной целью врага стали Киев, его окрестности и Киевская область.

В результате атаки на один из объектов в Вышевской общине Бучанского района произошла детонация взрывоопасных предметов. Из города Вишневое и села Крюковщина было эвакуировано более 600 человек из-за угрозы повторной детонации. Разрушено много жилых домов, погибли люди.

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