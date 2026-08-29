РФ ежемесячно теряет на 6 000 военнослужащих больше, чем может набрать, - The Guardian

Реакцией Путина на это стала эскалация конфликта и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.

Россия ежемесячно теряет на войне в Украине примерно на 6 000 военнослужащих больше, чем может набрать, Как пишет The Guardian, это утверждают западные чиновники.

Отмечается, что хотя Москва продолжает активно набирать новобранцев - примерно по 1000 человек в день - за последние два месяца даже этого оказалось недостаточно для замены погибших и раненых.

"По нашим оценкам, разрыв между количеством людей, которых Россия теряет из-за боевых потерь, и количеством тех, кого ей удается набрать, в настоящее время составляет около 6 000 человек в месяц", - заявил один из западных чиновников.

Видео дня

Он утверждает, что реакцией президета РФ Владимира Путина на это стала эскалация конфликта и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.

"С начала июля было выпущено более 360 ракет, при этом Москва воспользовалась недостаточной защитой Киева от баллистических ракет. Очевидно, что этой зимой Москва намерена попытаться сломить боевой дух украинцев, разрушив их энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

По его словам, такая тактика отчасти объясняется тем, что возможности Путина по компенсации огромных потерь на поле боя за счёт дальнейшей мобилизации ограничены.

Западные чиновники считают, что дальнейшая мобилизация будет сопряжена с большим риском как в политическом, так и в экономическом плане, отмечая, что во время последней такой мобилизации осенью 2022 года страну покинули около миллиона - зачастую высококвалифицированных - россиян, и только менее половины вернулись.

Отмечается, что также неясно, сможет ли российская армия принять несколько сотен тысяч новобранцев, которые появятся в результате мобилизации, учитывая нехватку оборудования и офицеров.

Западные официальные лица заявили, что, хотя угроза со стороны России остается весьма реальной, ситуация не изменилась, и, по их оценке, "Путин абсолютно не заинтересован в прямой конфронтации с НАТО". Один из них заявил:

"Мы наблюдаем продолжение враждебной риторики и различных обвинений в адрес Великобритании. Это полностью соответствует давней российской военной доктрине, суть которой заключается в использовании риторики как для разжигания страхов у противников, так и для оказания влияния на процесс принятия решений. Так что это не новое явление".

Возможность мобилизации в РФ

данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки свидетельствуют, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026-2027 годах и рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Вас также могут заинтересовать новости: