Власти РФ пытаются оправдать то, что не подлежит оправданию, полагает генсек Альянса.

Российская Федерация в последнее время после вторжения в Украину делает абсурдные утверждения насчет биологического и химического оружия.

Кремль ищет "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать", рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Собеседник полагает, что РФ сама способна применить в Украине химоружие. Генсек Альянса подчеркнул, что это было бы военным преступлением.

"Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались на украинскую территорию.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир. Власти РФ назвали войну в Украине "миротворческой операцией".

В марте в российском Минобороны утверждали, что украинская сторона готовит провокации с применением химоружия.

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