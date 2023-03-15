Фейками о "биолабораториях" Россия пыталась оправдать большую войну.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия создает наступательное биологическое оружие. В то же время страна-агрессор продолжает распространять фейки о "биолаборатории в Украине".

Как сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс, Кремль на протяжении лет распространяет фейки о "биолабораториях" в Украине, чтобы вызвать недоверие к мирным учреждениям здравоохранения. это дезинформационная кампания стала одной из попыток оправдать Великую войну.

Прайс добавил, что фейки о биологическом оружии Кремль распространяет через политиков, пропагандистов и подконтрольных режиму Путина "экспертов".

Видео дня

"У России есть история обвинений других в том, что она делает сама, и ее недавнее заявление о биологическом оружии, связанном с Украиной, ничем не отличается", - сказал Прайс.

США считают, что РФ продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия, нарушая свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, добавил дипломат.

Фейки РФ о "биолабораториях" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. Поэтому Москва даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику относительно так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

В прошлом году в Минобороны РФ снова озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов, американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

Вас также могут заинтересовать новости: