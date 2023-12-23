Подставная турецкая авиакомпания может воспользоваться прямым маршрутом через Польшу.

Россия перевозит нелегальных мигрантов в Европу через Минск подставной авиакомпанией. Авиакомпания под названием Southwind Airlines расположена в Анталье и была создана после начала войны в Украине, однако три самолета и большая часть сотрудников компании - из московской Nordwind Airlines.

Издание Bild пишет, что Nordwind Airlines принадлежит турфирме Pegas Touristik, а ее владельцы - россияне с турецкими корнями. Так, недавно власти Беларуси заявили об открытии прямых рейсов из Стамбула в Минск за €125 с меньшим на 2 часа временем полета, чем у компании Belavia (последняя не может отправлять рейсы в ЕС из-за санкций).

Причина, как пишет Bild, состоит в том, что подставная турецкая авиакомпания может воспользоваться прямым маршрутом через Польшу. Беларуским авиакомпаниям же приходится делать мегадугу над Россией.

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Издание со ссылкой на власти Польши отмечает, что новые рейсы - это попытка обойти санкции и шаг к организации спланированного наплыва беженцев через РФ и Беларусь и усугубления миграционного кризиса, о чем также пишут и беларуские журналисты.

В Варшаве уверены, что Москва и Минск активизируют "гибридную операцию" для усугубления миграционного и, как следствие, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии.

Ситуация с нелегалами в ЕС

Летом пограничные силы Польши подвергались постоянным нападениям на границе с Беларусью. В частности, процесс нелегального пересечения мигрантами границы организуют беларуские пограничные службы.

Польша дополнительно перебросила к границе с Беларусью до 10 тысяч военнослужащих для поддержки сил Пограничной службы.

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