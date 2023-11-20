Целью своих усилий русские выбрали Боснию и Герцеговину, конфедерацию трех автономных квази-государств.

Североатлантический альянс обеспокоен "злонамеренным иностранным вмешательством" со стороны России в нестабильный балканский регион, который пережил разрушительную войну в 1990-х годах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Боснию и Герцеговину, пишет Apnews.

"Союзники решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы обеспокоены сепаратистской и раскольнической риторикой, а также злонамеренным иностранным вмешательством, включая Россию", – заявил генсек.

Отмечается, что существуют распространенные опасения, что Россия пытается дестабилизировать Боснию и остальную часть региона и таким образом отвлечь по крайней мере часть внимания мира от своей агрессии против Украины.

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В частности Москва открыто поддерживает сепаратистского, пророссийского президента боснийских сербов Милорада Додика, который неоднократно призывал к распаду страны и присоединению контролируемой сербами половины Боснии к соседней Сербии.

"Это угрожает подорвать стабильность и препятствует реформам. Все политические лидеры должны работать над сохранением единства, созданием национальных институтов и достижением примирения. Это крайне важно для стабильности и безопасности страны. Ваша безопасность имеет значение для региона Западных Балкан и для Европы", – сказал Столтенберг.

Россия и Босния

Как писал УНИАН, в марте 2022 года, когда российские войска еще пытались штурмовать Киев, российский посол в Боснии угрожал этой стране "украинским сценарием", если она попытается вступить в НАТО. Год спустя Россия продолжала свои угрозы, но уже более завуалировано без намеков на провальную для Москвы войну в Украине.

Одновременно с этим дружественная к России Сербия постоянно создает военное напряжение на границе с соседним полпризнанным государством Косово. Косовские власти заявили, что стране грозит вторжение того же типа, которое Россия осуществила в Украину.

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