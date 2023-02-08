Москва пообещала "пропорциональный ответ" за враждебные действия в свою сторону.

В Российской Федерации вновь намекнули на применение ядерного оружия на фоне стремления Боснии и Герцеговины вступить в НАТО.

Москва заявила, что оставляет за собой право на "пропорциональный ответ", в случае решения страны о присоединении к военному Альянсу. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Сараево Игоря Калабухова по случаю российского "Дня дипломатии".

Он заявил, что как свободная страна Босния и Герцеговина может принять любое решение в отношении своей внешней политики. В то же время он намекнул, что страна должна осознавать возможную реакцию Москвы в ответ на присоединение к организации, которая хочет уничтожить Россию.

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"Будем реалистами - если условный Брюссель или Вашингтон прикажут развернуть ядерные системы с ракетами, нацеленными на Москву, то условное Сараево, войдя в организации под их руководством, будет вынуждено это сделать. Так что да, выбор свободен, но, пожалуйста, не ограничивайте нас в праве на ответ", - заявил он.

При этом он пообещал, что Кремль не будет нажимать на "красную кнопку", пока не убедится в "подлых планах" со стороны Запада и членов НАТО.

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Отметим, что посол Калабухов уже не в первый раз угрожает стране ядерным оружием на фоне возможного вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Весной 2022 года в интервью СМИ он также напомнил Сараево о ядерной угрозе и заявил, что у Москвы есть планы против НАТО.

Вопрос о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО обсуждается с 2010 года. На данный момент государство участвует в Плане действий по членству в Альянсе. Также НАТО разместил собственный военный штаб в Сараево.

В 2020 году Альянс признал три страны, которые стремятся к членству в организации: Украину, Грузию, а также Боснию и Герцеговину.

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