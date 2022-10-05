В МИД Казахстана попросили Киев заменить дипломата.

Российская Федерация потребовала от властей Казахстана выслать посла Украины Петра Врублевского из-за слов об убийстве россиян. В Астане отклонили требование Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

21 августа украинский дипломат заявил казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову: "Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Видео дня

После этих слов Врублевского вызвали в МИД Казахстана, где выразили протест. В свою очередь украинский дипломат принес свои извинения.

Несмотря на это Москва потребовала выслать посла Украины, но Казахстан попросил Киев лишь заменить его, потому что подобные высказывания неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.

4 октября спикер МИД РФ Мария Захарова выразила "возмущение", что Врублевский находится в Астане. В свою очередь представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров в ответ на заявления Захаровой отметил, что высказывание "не согласованно с характером союзнических отношений между Казахстаном и Россией как равноправными стратегическими партнерами". Он добавил, что Астана вызовет российского посла.

Война в Украине и роль Казахстана - что известно

17 июня во время Петербургского международного экономического форума, где присутствовал президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал незаконные вооруженные группировки "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственным территориями.

25 июля издание WSJ опубликовало статью о том, что Казахстан решил увеличить свой оборонный бюджет аж на 441 млрд тенге (около 918 млн. долларов), чтобы увеличить военные резервы страны.

Кроме того, в стране отменили обязательное изучение русского языка в школах с 1 сентября, а Касим-Жомартом Токаевым отказался разговаривать на русском языке, и отдал предпочтение казахскому.

3 октября представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, не будут участвовать в войне России против Украины, потому что это "не входит в зону ответственности организации".

Вас также могут заинтересовать новости: