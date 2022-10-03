Отмечается, что участие в вооруженном конфликте не входит в ее зону ответственности.

Страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в войне России против Украины: это "не входит в зону ответственности организации".

Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Informburo.

По его словам, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

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"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - сказал он.

Напомним, что после объявления мобилизации в России Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в ОДКБ, выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

Так же ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян заявлял, что существование ОДКБ находится под вопросом после того, как она "не выполнила свои обязанности" во время эскалации между Арменией и Азербайджаном.

Справка УНИАН. ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят россия (председательствует в блоке), беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан (и Узбекистан - до 2012 года). Создали ее в 1992 году.

Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина, естественно, не является членом ОДКБ.

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