Петр Врублевский заявил, что наша страна пытается убить как можно больше россиян для собственной защиты.

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский откровенно высказался о событиях на фронте, где ВСУ пытаются ликвидировать как можно больше россиян для защиты государства. Из-за этого дипломату выразили официальный протест.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана опубликовала ответ, адресованный Врублевскому.

"Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами", — сказано в официальном сообщении.

МИД Казахстана выразило протест после интервью Врублевского местному блогеру Диасу Кузайыру. Во время разговора посол ответил на вопрос о текущей военной ситуации в Украине.

"Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все", — заявил Врублевский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Грузия и Казахстан опасаются за свою судьбу. Они могут стать новыми жертвами России в ее стремлении восстановить Советский Союз.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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