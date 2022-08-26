Алиев говорил на азербайджанском, Токаев — на казахском.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президенты Азербайджанской Республики и Республики Казахстан отказались общаться на русском языке.

Об этом сообщает ТСН.

Во время двухсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касим-Жомартом Токаевым каждый из лидеров общался на своем языке, полностью исключив возможность общения на языке страны-агрессора.

Відео дня:

Алиев говорил на азербайджанском, Токаев — казахском.

Война в Украине:

17 июня во время Петербургского международного экономического форума, где присутствовал президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал незаконные вооруженные группировки "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственным территориями.

Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

"Очевидно, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал тогда он.

23 июля Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание Казахстаном "ЛДНР".

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