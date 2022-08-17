Сообщается, что решение принято на основании результатов специальных исследований.

В Казахстане отменили изучение русского и английского языков для первоклассников с нового учебного года.

Об этом сообщил министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщается на официальном сайте премьер-министра страны.

Аймагамбетов объявил о ряде новшеств, которые ждут школьников с 1 сентября.

По его словам, результаты специальных исследований показали, что первоклассникам сложно изучать сразу три языка. Потому было принято решение в школах с государственным языком обучения вести уроки только на казахском языке, а в русскоязычных школах – преподавать казахский и русский языки.

Изучение английского языка будут вводить с третьего класса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии планируют ограничить использование русского языка. Закон, который находится в разработке, будет предусматривать ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах.

Также сообщалось, что политическая элита в РФ уже намекнула на расширение масштабов агрессии и планов о "восстановлении" СССР, и в .следующих захватнических планах президента страны-агрессорки Владимира Путина может быть Казахстан и Грузия.

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