По законам войны потери стороны, ведущей наступление, значительно больше, чем при обороне, однако получилось ровно наоборот.

Во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты несут намного большие потери, чем украинские военные, даже несмотря на то, что они находятся в более удобных позициях, поскольку защищаются.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Я могу сказать, что потери противника по отношению к нашим именно в этот период составляют 1 к 9 или 1 к 10. То есть, на одного нашего погибшего, к сожалению, воина приходится 9-10 погибших рашистов, которые вторглись на нашу землю", – сказал Данилов.

Он отметил, что по законам войны потери стороны, ведущей наступление, значительно выше, чем при обороне. Однако учитывая то, как действуют украинские военные, получилось ровно наоборот.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем много стереотипов и для стран НАТО, и наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских, нашего общества", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также выразил убеждение, что далеко не каждая страна способна на то, что сделала Украина, и напомнил, что в истории войн есть много случаев, когда они просто складывали оружие.

Контрнаступление ВСУ-что известно

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковщины.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала месяца ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров. 12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сегодня, 14 сентября, Маляр сообщила, что силы обороны Украины с 6 сентября уже уволили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

В частности, на юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади почти 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине-Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, сухой пруд и Миролюбовка - уже освобождены.

12 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: