Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира, заявил президент.

Уже более суток мир не слышит содержательного ответа от России относительно предложений о прекращении огня в Украине, которые прозвучали на переговорах с США. Это подтверждает, что именно РФ стремится продолжать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада украинской делегации о встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды - молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными", - заявил он.

По словам главы государства, наши представители проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях.

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"Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос - это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", - отметил президент.

Также он отметил, что стороны обсудили потребность в обеспечении безопасности и взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны. Наша команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир. Благодарен Саудовской Аравии и лично Наследному принцу за организацию площадки для работы наших делегаций", - подчеркнул Зеленский.

Прекращение огня в Украине: какова позиция России

Как сообщал УНИАН, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет заключения временного перемирия в Украине. По его словам, Москва "заинтересована в долгосрочном урегулировании", и он изложил эту позицию советнику советника советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Волтцу.

Он также сказал, что "шаги, которые имитируют мирные действия в отношении Украины, никому не нужны" и заявил, что предложенное временное перемирие "не что иное, как временная передышка для украинских военных".

В то же время, по его словам, между Россией и США продолжается "нормальный обмен мнениями, в спокойной манере" и РФ надеется, что США учтут ее требования по урегулированию войны в Украине.

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