По его словам, "мяч" на стороне России был все время.

Вариант с временным прекращением огня на фронте выглядит невыполнимым, по крайней мере в ближайшей перспективе, считает военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Как по мне, какого-то реального прекращения огня в этих условиях от РФ ожидать нереально. Тем более, что нереально осуществить контроль над этим прекращением. Мы видели, как это происходило раньше. Подобного масштаба были десятки соглашений, но все они завершались практически ничем", - сказал он в эфире "Radio NV".

Эксперт добавил, что для настоящего прекращения огня необходимо построить систему мониторинга, а также отвести войска на расстояние, на котором они не могут применять средства поражения:

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"В первую очередь следует говорить о том, что сейчас реально сделан шаг, ожидаем реакции РФ. Но возможно, что и этот шаг был лишним. Ведь этот мяч, который сейчас на стороне РФ, всегда там был. Не Украина начинала эту войну. Это Россия. Но убедиться в коварстве РФ и ее нежелании к реальному миру можно будет", - добавил Рябых.

Мирные переговоры

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки предложили Украине и России прекратить огонь на 30 дней. Киев согласился, однако лишь при условии, что на это предложение согласится и Россия.

Тем временем помощник кремлевского правителя Юрий Ушаков заявил, что Москва не пойдет на временные мирные договоренности, поскольку "заинтересована в долгосрочном урегулировании".

А в Кремле сообщили, что проведут с американской стороной переговоры по этому поводу. По словам спикера Путина Пескова, сегодня кремлевский правитель может провести международный телефонный разговор.

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