Впервые за двадцать четыре года российский диктатор Владимир Путин посещает своего коллегу из Северной Кореи Ким Чен Ына. Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

На самом деле сейчас происходит объединение "международных изгоев", которые угрожают международной безопасности.

Уже с прошлого года Россия получает из Северной Кореи снаряды для артиллерийских систем, которых не хватает российской промышленности, а также ракеты для реактивных систем залпового огня и баллистические ракеты, которые уже были использованы российской армией в обстрелах Украины. То есть, в принципе, когда речь идет о "тесном взаимодействии", речь идет о поставках оружия, о котором уже пишут американские издания. В частности, в американских медиа отмечается о поставках миллионов новых снарядов для систем, которые подходят для российского и советского вооружения калибров 152 миллиметра...

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Эти два диктатора демонстрируют, что не считаются ни с какими санкциями, в том числе и направленными на ограничение военно-технического потенциала России. Ведь для выработки нужного вооружения Россия в войне с Украиной и с коллективным Западом имеет надежных союзников по так называемой Оси зла. Что позволяет ей довольно быстро компенсировать потери и нивелировать недостатки в технологической сфере, даже за счет поставок готовой продукции...

Что Ким Чен Ын получает взамен? Происходит улучшение взаимодействия в экономической сфере, а также речь может идти о возможном привлечении дешевой корейской трудовой силы в российскую экономику.

Россия помогает Северной Корее технологиями в космической сфере, в содействии выработки спутников. Но, по большей части, речь идет все же о сотрудничестве именно в военной сфере. Причем, здесь речь еще и об улучшении ядерного потенциала Северной Кореи.

И, конечно, это воспринимается коллективным Западом как угроза международной безопасности. В то же время для россиян это является элементом торга.

Дело в том, что ранее, до начала российско-украинской войны в 2014 году, Россия присоединялась к международным санкциям против Северной Кореи. Главной причиной было – помешать КНДР разрабатывать и совершенствовать собственный ядерный потенциал. Теперь же, учитывая, что Северная Корея не перестает угрожать ключевым союзникам Соединенных Штатов, прежде всего Южной Корее и Японии, Россия использует сближение с КНДР для торгов с коллективным западом. Вроде: или вы принимаете условия ультиматума, который недавно озвучил Путин, или мы и в дальнейшем будем дестабилизировать международную безопасность, угрожать интересам ключевых союзников Соединенных Штатов, особенно накануне президентских выборов в Америке.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета