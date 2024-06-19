Эксперты считают, что Ким хочет получить доступ к российским передовым вооружениям и технологиям.

Визит Путина в Северную Корею может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам партнерству, который расширяет возможности обоих лидеров и углубляет глобальные линии разломов, пишет CNN.

"Отношения между двумя странами - это не просто необходимость. Мы видим, как оба государства формируют все более согласованный единый фронт и выступают против Соединенных Штатов Америки и Запада", - говорит преподаватель политики в Оксфордском университете Эдвард Хауэлл.

Путин поехал к Ким Чен Ыну после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и саммита "Большой семерки", где западные лидеры продемонстрировать свою солидарность относительно войны РФ против Украины. Тем временем Северная Корея выступает против сотрудничества в сфере безопасности между США ,Южной Кореей и Японией.

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В сентябре Ким Чен Ын прибыл в Россию, а уже вскоре российская оккупационная армия получила северокорейские боеприпасы и ракеты. Они помогли Москве пополнить свои запасы и идти в ногу с западной поддержкой Украины. Эксперты считают, что это соглашение может позволить КНДР увидеть реальную картину возможностей своего оружия, а также поможет нарастить экспорт.

По словам южнокорейских чиновников, они получают от Москвы продовольствие и другие товары первой необходимости. Во время той встречи Путин заявил, что они готовы помочь Северной Корее в развитии ее космической и спутниковой программы. Уже через несколько недель состоялся успешный запуск первого северокорейского военного разведывательного спутника "Маллигьонг-1".

Эксперты считают, что Ким Чен Ын хочет получить доступ к ноу-хау для целого ряда российских передовых вооружений и технологий, связанных с обогащением урана, дизайном реакторов или ядерными двигателями для подводных лодок. Он может считать, что это просто необходимо для выживания его режима.

Старший научный сотрудник программы по вопросам ядерной политики аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда считает маловероятным, что Путин будет слишком стремиться инициировать сотрудничество в сфере ядерных технологий, поскольку РФ может поделиться "менее чувствительными" технологиями - например, по совершенствованию радаров или зенитно-ракетных комплексов.

В то же время он может использовать этот визит, чтобы заручиться постоянной поддержкой КНДР, а также показать миру, что Москва не одна. "Путин подчеркивает, что у России есть друзья - и пропагандирует идею, что война для Украины не выигрышна, потому что у России не закончится оружие", - считает старший директор по вопросам политики Центра контроля над вооружениями и нераспространением Джон Эрат.

По его мнению, также московский правитель может рассматривать отношения с Кимом как способ "поднять призрак ядерной войны", используя беспокойство Вашингтона и Южной Кореи, чтобы союзники Украины заставили ее пойти на переговоры на условиях РФ.

Визит Путина в КНДР: что известно

Ночью кремлевский правитель впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Сообщалось, что визит продлится два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

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