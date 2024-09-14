Это уже второй визит Шойгу в Северную Корею чуть больше чем за год.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном во время визита, который может вызвать беспокойство из-за поставок оружия для поддержки войны РФ в Украине, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Совета Безопасности России.

В частности Шойгу и Ким обсудили двусторонние и международные вопросы во время встречи, которая состоялась в пятницу. Такая встреча была направлена на содействие подписанию договора о всестороннем стратегическом партнерстве, который Ким подписал с президентом РФ Владимиром Путиным в июне, отметили в заявлении.

"Это уже второй визит Шойгу в Северную Корею за чуть более чем год. Как тогдашний министр обороны России, он встречался с Кимом в июле 2023 года, и ему провели экскурсию по новейшему вооружению Северной Кореи, которое включало баллистические ракеты, которые, по словам Украины и других стран, через несколько месяцев оказались на поле боя", - напомнили в издании. Видео дня

Уже после этого визита спутниковые снимки показали рост торговли между КНДР и Россией, которая, по информации США и их союзников, включала миллионы артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности, которые были использованы для атак на Украину.

В Bloomberg подчеркнули, что крайний визит Шойгу является частью "серии взаимодействий на высоком уровне между соседями", которая включает первую за 24 года поездку Путина в Северную Корею и отправку военной делегации высокого уровня в Пхеньян в июле.

"Ким также принял российскую делегацию и пообещал северокорейскую поддержку военным операциям Москвы в Украине", - заявило официальное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Россия и Северная Корея - последние новости

Ранее издание The New York Times сообщало, что несмотря на санкции Запада, Северная Корея продолжает поставлять России баллистические ракеты. Журналисты напомнили, что остатки четырех ракет Hwasong-11 были найдены в Киеве 3 сентября.

В то же время в разведке Южной Кореи заявили, что Россия использует КНДР как военную базу. В частности только через восточный порт Наджин могли переправить более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: