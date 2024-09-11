Россия получила новые поставки баллистических ракет малой дальности Hwasong-11.

Северная Корея продолжает поставлять современные баллистические ракеты малой дальности в Россию вопреки санкциям, направленным на то, чтобы Пхеньян не мог разработать такое оружие, а Москва - импортировать его. Об этом сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что остатки четырех ракет Hwasong-11 были найдены в Киеве 3 сентября исследователями из Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Британии, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, которые использовались в войнах по всему миру.

"Ракета Hwasong-11, использованная во время атаки на Киев 18 августа, имела отметки, которые указывали на то, что она была изготовлена в этом году. На внутренних частях трех других, которые использовались во время нападений в июле и августе, не было маркировки, которая бы указывала, когда они были изготовлены", - говорится в материале. Видео дня

Как известно, в начале января Белый дом обвинил Северную Корею в предоставлении России баллистических ракет, но о дальнейших поставках ранее не сообщалось. При этом ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 километров и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками. Она визуально похожа на российскую баллистическую ракету малой дальности "Искандер" и, возможно, была создана при иностранной помощи.

"Определение года производства, которое мы смогли сделать в поле, глядя на эти остатки, показывает очень узкое окно между производством, передачей и использованием. И я думаю, что это достаточно важно, поскольку мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями почти два десятилетия", - сказал Дэмиен Сплитерс, который возглавляет операции Conflict Armament Research в Украине.

По его словам, это по крайней мере вторая поставка в продолжение нарушения санкций, потому что "они продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем эти ракеты использовать в Украине".

"Украина имеет ограниченные возможности противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, такие как Hwasong, и Patriot является ключевой системой оружия для этого. У них лишь ограниченное количество батарей и ракет для Patriot, поэтому Украина может защитить лишь несколько ключевых районов, а россияне могут поставить под угрозу города, а также цели на линии фронта", - рассказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

В свою очередь Сплитерс отметил, что в ракетах Hwasong использовались обычные коммерчески доступные электронные компоненты, изготовленные западными странами еще в прошлом году, которые варьировались от несложных до достаточно продвинутых. Они были похожи на компоненты, найденные во многих российских вооружениях, исследованных группой за несколько месяцев после вторжения в 2022 году.

"У Северной Кореи нет внутренней полупроводниковой промышленности. Поэтому, вероятно, они также воспользуются глобальным рынком, чтобы получить доступ к этим компонентам. Это означает, что мы также можем отследить их и идентифицировать организации, ответственные за их перенаправление", - добавил эксперт.

Сотрудничество КНДР с Россией

Российская Федерация использует КНДР как базу. Об этом говорится в докладе Агентства военной разведки Южной Кореи.

В частности, отмечается, что с середины 2022 года Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч морских контейнеров, в которых могли перевозить вооружение.

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