Секретарь Совета безопасности РФ Шойгу заявил, что приветствует предложенный Китаем и Бразилией "консенсус из шести пунктов".

Китай не планирует менять свою позицию по войне в Украине и будет продолжать убеждать мир в целесообразности своего "мирного плана". Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Санкт-Петербурге с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает "Укринформ".

Так, Ван И заявил, что Пекин будет продолжать продвигать собственное видение завершения российско-украинской войны и пытаться убедить большинство стран мира поддержать его предложение о политическом урегулировании конфликта.

"Китай будет продолжать работать над формированием у международного сообщества сбалансированной, объективной и рациональной точки зрения относительно "украинского кризиса", чтобы достичь международного консенсуса и создать необходимые условия для быстрого прекращения боевых действий", - сказал глава китайского МИД.

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По его словам, в украинском вопросе Китай придерживается объективной и справедливой позиции и сосредоточен на содействии политическому урегулированию "кризиса".

Шойгу, в свою очередь, повторил позицию России относительно войны, приветствовал предложенный Китаем и Бразилией "консенсус из шести пунктов" и выразил удовлетворение "широким признанием этого консенсуса международным сообществом".

Мирный план Китая и Бразилии по Украине - что известно

Этой весной Китай и Бразилия согласовали свой план урегулирования войны в Украине, он состоит из шести пунктов. Страны предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры - единственно возможный выход. Также они выступают за увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными.

Согласно плану, необходимо противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, а также поддерживать международное сотрудничество в сфере энергетики, финансов, торговли и т.д.

Впоследствии в Китае заявили, что на их с Бразилией "мирный план" положительно отреагировали более 110 стран. среди них в частности президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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