США и другие страны вводят санкции против большего количества китайских фирм, которые сотрудничают с РФ.

Российское вторжение в Украину напрямую затрагивает вопросы безопасности Германии и Европы в целом. Об этом заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время встречи с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата, и предостерег власти Китая от сотрудничества с Россией, сообщает Bild.

"Мы бы действовали по-другому и, конечно, не так жестко при анализе зависимости от сырья и технических товаров, если бы не существовало этой войны или поддержки в этой войне со стороны Китая в отношении России. И наши отношения, непосредственно, уже сейчас испытывают негативное влияние", - заявил Хабек.

Как известно, с такими словами он обратился к председателю Госкомитета по делам развития и реформ Китая Чжэна Шаньцзе, ведь именно этот орган отвечает за развитие китайской экономики.

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Обновлено 13:48. Также известно, что Хабек в рамках своего визита в Пекин должен был встретиться премьером Госсовета Китая Ли Цянем. Однако, по неизвестным причинам встреча не состоится, сообщила газета Die Welt.

"Встречу не удалось назначить 22 июня перед отъездом в Шанхай. Сам Хабек заявил, что не знает, почему она не состоится", - цитирует издание анонимный источник.

Известно, что визит Хабека в Китай продлится до воскресенья, 23 июня. Он планирует встретиться с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.

Ограничения для Китая из-за войны в Украине

Как ранее писал УНИАН, Япония впервые вводит санкции против компаний из Китая из-за войны в Украине. В частности, под ограничения попала компания, поставляющая микрочипы для российских дронов.

Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию этим фирмам.

Кроме того, США сделали предупреждение европейским компаниям относительно торговли с РФ через Китай.

"США и Европа должны поставить Китай перед строгим выбором: китайские фирмы могут либо вести бизнес в нашей экономике, либо обеспечивать российскую военную машину товарами двойного назначения", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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