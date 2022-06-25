Президент РФ дал беларуской стороне обещание насчет вооружения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что РФ скоро усилит беларускую армию.

Армия Беларуси будет усилена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", приводит БЕЛТА слова главы РФ, сказанные в Санкт-Петербурге во время встречи с самопровозглашенным беларуским президентом Александром Лукашенко.

"...Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - цитирует агентство российского лидера.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко начали проводить переговоры в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

23 июня в Москве встретились российский министр обороны Сергей Шойгу и глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Во время встречи российский чиновник подталкивал беларуского коллегу к тому, чтобы РФ и Беларусь срочно занялись совместным "укреплением обороноспособности".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противники, в частности, ворвался на украинскую землю с беларуской территории. Также с территории Беларуси не раз обстреливали нашу военную и гражданскую инфраструктуру.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что вероятность масштабного участия беларуской армии в войне России против нашего государства не очень высокая.

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