Россия готова оказывать беларуской стороне "любую поддержку" в "укреплении обороноспособности", утверждал глава российского Минобороны.

Минобороны Российской Федерации подталкивает Беларусь к тому, чтобы страны срочно занялись совместным "укреплением обороноспособности".

РФ готова оказывать Беларуси "любую поддержку" в "укреплении обороноспособности", рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу в Москве во время встречи с беларуским коллегой Виктором Хрениным, пишет ТАСС.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства (такое государство пытаются создать Россия и Беларусь - Ред.), повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО (противовоздушной обороны - Ред.)", - заявил глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, сейчас это становится все актуальнее.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Враги, в частности, ворвался на нашу землю с территории Беларуси. С беларуской территории также обстреливали нашу военную и гражданскую инфраструктуру.

20 июня стало известно, что по мнению главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, вероятность масштабного участия армии Беларуси в войне РФ против Украины не очень высокая.

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