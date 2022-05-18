Вице-спикер Госдумы заявил, что эти организации якобы пренебрегли всеми обязательствами в отношении РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации отправило в Государственную думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. Среди прочего будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пишет "Коммерсантъ".

По словам Толстого, все предложения будут проанализированы совместно с Советом федерации. Вице-спикер заявил, что нужно пересмотреть договоры, якобы "приносящие не пользу, а прямой ущерб" стране.

"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - сказал Толстой.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения поддержала резолюцию, которая практически полностью изолирует Россию от ВОЗ. Проект этого документа подала Украина. В результате этого решения ВОЗ рассмотрит возможность переноса офиса из Москвы, а также откажется от семинаров, конференций и других мероприятий в РФ.

Документ под названием "Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Украине и в соседних странах, вызванная агрессией РФ" приняли члены Европейского регионального комитета ВОЗ: 43 страны проголосовали "за" и только три - РФ, Белоруссия и Таджикистан - "против", 2 воздержались.

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