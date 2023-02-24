Россия подписала инвестиционное соглашение с Талибаном, который сама же считает террористами.

Россия заключила инвестиционное соглашение с движением "Талибан", которое контролирует территорию Афганистана и которое сама же РФ официально считает террористической организацией. Об этом в комментарии Reuters сообщил исполняющий обязанности министра торговли "правительства" Талибана Хаджи Нуриддин Азизи.

Согласно достигнутым договоренностям, Россия будет инвестировать в энергетику, добычу полезных ископаемых и инфраструктуру Афганистана. Проекты будут реализованы в рамках консорциума при участии афганских бизнесменов, а также компаний из Ирана и Пакистана. Предварительно планируется реализовать проекты общей стоимостью около 1 миллиарда долларов.

Следует отметить, что это не первый кейс сотрудничества России и Талибана. В сентябре прошлого года РФ стала первой страной, которая заключила международную сделку с нынешними властями Афганистана.

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Азизи подтвердил, что Россия уже начала поставлять в Афганистан нефть, газ и пшеницу в рамках сентябрьского соглашения. Товары перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом через страны Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане

В августе 2021 года на фоне вывода американских войск из Афганистана местное исламское движение Талибан в короткие сроки смогло взять под контроль всю страну, включая столицу. Правительственная армия Афганистана почти не оказывала им сопротивления.

После этого Всемирный банк и другие международные организации заблокировали финансирование любых проектов на территории Афганистана. Из страны бежало большое количество людей, в том числе предпринимателей.

В настоящее время экономическая ситуация в стране остается близкой к катастрофической. Многие люди голодают, есть сообщения о продаже детей на органы ради покупки еды.

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