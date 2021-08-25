С 2002 года Всемирный банк выделил более 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития в Афганистане.

Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после захвата "Талибаном" власти в стране.

Как сообщает BBC, во Всемирном банке обеспокоены перспективами развития страны после прихода к власти талибов, особенно в отношении женщин.

"Мы приостановили выплаты нашей деятельности в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию согласно наших внутренних политик и процедур", - сказал представитель Всемирного банка.

В организации добавили, что тесно будут консультироваться с международным сообществом и партнерами относительно возможности продолжать работать, чтобы сохранить с трудом достигнутые успехи в сфере развития, и поддерживать людей в Афганистане.

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Как отмечает BBC, с 2002 года Всемирный банк выделил более 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития в Афганистане. Решение о приостановке выплат Афганистану - последний финансовый удар для нового правительства страны.

На прошлой неделе финансирование Афганистана прекратил Международный валютный фонд, а администрация президента США Джо Байдена заморозила активы центрального банка Афганистана, которые находятся в США.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий