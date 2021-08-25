Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после захвата "Талибаном" власти в стране.
Как сообщает BBC, во Всемирном банке обеспокоены перспективами развития страны после прихода к власти талибов, особенно в отношении женщин.
"Мы приостановили выплаты нашей деятельности в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию согласно наших внутренних политик и процедур", - сказал представитель Всемирного банка.
В организации добавили, что тесно будут консультироваться с международным сообществом и партнерами относительно возможности продолжать работать, чтобы сохранить с трудом достигнутые успехи в сфере развития, и поддерживать людей в Афганистане.
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Как отмечает BBC, с 2002 года Всемирный банк выделил более 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития в Афганистане. Решение о приостановке выплат Афганистану - последний финансовый удар для нового правительства страны.
На прошлой неделе финансирование Афганистана прекратил Международный валютный фонд, а администрация президента США Джо Байдена заморозила активы центрального банка Афганистана, которые находятся в США.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина раньше эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец. По состоянию на 23 августа в Афганистане еще остается около 50 украинских граждан. Украинский самолет успел вылететь перед прекращением всех рейсов из аэропорта Кабула, забрав из страны более 100 человек.