Ожидается, что он подпишет важное соглашение по безопасности с Зеленским.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак сегодня прибудет с визитом в Киев и подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Как сообщает британский телеканал Sky News, Сунак объявит о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной помощи.

В частности, с подписанием соглашения о сотрудничестве в области безопасности, Великобритания возьмет обязательство обеспечивать обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в оборонной отрасли.

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Британия предоставит 2,5 млрд фунтов на военную помощь на период 2024-2025 годов. Эта помощь будет больше на 200 млн фунтов по сравнению с предыдущими двумя годами.

Сунак заверил, что Британия останется непоколебимой в поддержке Украины и будет выступать на ее стороне "в самые мрачные часы и лучшие времена впереди".

"Соединенное Королевство уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем их безопасность нашей безопасностью. Сегодня мы движемся еще дальше - увеличиваем нашу военную помощь, доставляем тысячи передовых дронов и подписываем историческое новое соглашение по безопасности для предоставления Украине гарантий, которые ей нужны на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Сунак.

Британия обещала увеличить помощь Украине в 2024 году

В декабре министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания в 2024 году может предоставить Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами.

В прошлом году Великобритания тайно поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

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