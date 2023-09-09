Японский министр приехал в Украину в сопровождении бизнесменов.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяши приехал с необъявленным визитом в Украину впервые со времени вторжения РФ.

"Во время визита в Украину министр иностранных дел Хаяши подтвердит своему украинскому коллеге, что Япония сотрудничает с международным сообществом по введению антироссийских санкций и поддерживает Украину для скорейшего прекращения войны", - говорится в комментарии МИД Японии.

В ходе визита японского министра будут обсуждаться вопросы организации и проведения японско-украинской конференции по экономическому восстановлению Украины. В частности, стороны обсудят идеи по восстановлению и реконструкции через государственный и частный секторы.

Кроме того, глава японского МИДа обсудит инициативу по привлечению как можно большего количества стран, в том числе стран глобального Юга, поддержать усилия Украины в достижении мира.

Японский министр прибудет в Украину в сопровождении бизнесменов.

Помощь Украине от Японии

С самого начала войны Япония масштабно помогает Украине, но часто эту помощь не афиширует. В марте глава правительства Фумио Кисида посетил Украину и объявил, что его страна выделит $30 млн помощи в виде нелетального оборонного оборудования, которое будет использовано для обеспечения системы обнаружения дронов.

В мае Япония передала Украине 100 автомобилей и 30 тыс. пайков для ВСУ. Это впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране. А перед этим Токио направил $500 млн в Фонд поддержки Украины.

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