Обвал рубля сделал заработки в России не такими уж и выгодными.

Заробитчанин из узбекского города Коканд по имени Дильшодбек работал в России более 10 лет. Но в этом году он собирается в Казахстан.

"Зарплата в Казахстане значительно меньше, но я подсчитал, что в конечном итоге разница будет не большой. Мой брат, который ездил в Россию в мае, потратил 600 долларов на авиабилеты и еще 300 долларов заплатил за разрешение на работу. В Казахстане все это можно получить за часть этих денег", - сказал мужчина журналистам Radio Free Europe/Radio Liberty.

Беспрецедентно высокие цены на самолет на фоне пандемии коронавируса и дорогие разрешения на трудоустройство в России заставили многих мигрантов из Центральной Азии искать работу в Казахстане, который остается самой богатой страной в регионе. Казахстан не менее охотно принимает работников из-за рубежа. Большинство из них готовы выполнять физическую работу, от которой местные отказываются. Некоторые казахские регионы даже покрывают расходы на дорогу, чтобы привлечь жителей соседних стран.

Читайте такжеРоссия угрожает депортировать 150 тысяч украинцев-нелегаловВ мае власти Атырауской области привезли 600 человек из Узбекистана, чтобы они работали на местных фермах. На месяц раньше чиновники региона организовали специальный чартерный рейс, чтобы нанять 70 узбекских заробитчан для уборки городских улиц. Атырауской области, как и многим другим регионам Казахстана, недоставало рабочих рук в 2020 году. Поскольку пандемия коронавируса заставила закрыть границы.

Глава фермы в Атырау Актурлан Ерманов был среди тех работодателей, которые согласились заплатить за переезд рабочих из Узбекистана. За билеты и тест на коронавирус для каждого мигранта пришлось заплатить 500 долларов. Но Ерманову с 1500 гектарами пахотной земли остро были нужны рабочие. В богатом ресурсами Казахстане люди не хотят выполнять неквалифицированную ручную работу. Поэтому мигранты заполняют вакансии на фермах, стройках и на рынках.

"Мигранты более надежные, чем наши местные работники. Местные часто неожиданно бросают работу. Например, сегодня они работают, а завтра уже не приходят", - сказал Ерманов.

За уборку улиц города Атырау людям платят 330 долларов в месяц. Также они получают дополнительные льготы как муниципальные работники. На фермах людям платят 235 долларов в месяц. Для мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана это привлекательная зарплата. Ведь дома за такую же работу платят меньше. Безработица в этих странах - главная проблема с 1990-х годов.

Тренд на работу в Казахстане

Россия была главным направлением для миллионов трудовых мигрантов из Центральной Азии после распада СССР три десятилетия назад. Значительно меньше людей ездили на заработки в Казахстан в первые годы после распада советской империи. Но популярность этого направления постоянно росла с 2014 года, когда Россия столкнулась с экономическим спадом и резким обвалом валюты. Более дешевый рубль означает для мигрантов, что они повезут домой значительно меньшие суммы после обмена на валюты своих стран.

Читайте такжеThe Economist: Восточная Европа возвращает утраченные " мозги"Официальная статистика говорит, что количество узбеков, работающих в Казахстане, увеличилось в 10 раз за последние 5 лет. До пандемии в стране работало около миллиона человек из других стран Центральной Азии. Их точное количество сейчас не известно, потому что многие люди работают нелегально, избегая уплаты налогов и пользуясь правом приезжать в Казахстан без визы.

Наибольшая часть трудовых мигрантов в Казахстане приходится на граждан Узбекистана. До пандемии их было примерно 360 тысяч. Несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса, в январе в стране работало 209,3 тысяч узбеков, о чем свидетельствуют данные Министерства экономики и сокращения бедности Узбекистана. Вторая самая большая группа трудовых мигрантов - это киргизы. В январе Государственная миграционная служба Кыргызстана подсчитала, что на территории Казахстана работало 35 тысяч ее граждан. Обе страны входят в созданный Россией Евразийский союз. Поэтому киргизы могут законно жить и работать в Казахстане. Также до пандемии на казахской территории было 14 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана.

Мигранты из стран Центральной Азии объясняют, что Казахстан значительно ближе. Языки и культуры народов более похожи. А выполнить условия для получения разрешения на работу значительно легче, чем в России. Российские чиновники требуют от мигрантов сдать тест на знание русского языка и истории, чего никто не требует в Казахстане.

Никакого страха

В отличие от России, преступления из-за ненависти и ксенофобии против мигрантов - редкость в Казахстане.

"Я зарабатывал около 700 долларов в месяц, работая на частной даче в России до 2019 года. В Казахстане я получаю примерно половину этой суммы. Но по крайней мере мне не нужно постоянно оглядываться, боясь, что на меня нападут или обидят", - сказал Дильшодбек.

Читайте такжеBloomberg: Молодежь Сербии и Украины эмигрирует из-за неопределенности по членству в ЕСПравозащитные группы задокументировали многочисленные случаи нападений включая смертельные против мигрантов в России. Российские чиновники признают, что общественное отношение к трудовым мигрантам в последние годы только ухудшилось.

"В опросе за 2020 год четверть респондентов выразили негативное отношение к мигрантам. Опрос указывает, что такое отношение только ухудшается. Количество людей, не одобряющих мигрантов, выросло на 7,5% за прошлый год. Это серьезно влияет на состояние межэтнических отношений в стране", - сказал замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

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Перевод: Лесь Дымань