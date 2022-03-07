Решение принято из-за введенных санкций против России.

Министерство транспорта РФ рекомендовало своим судам избегать захода в территориальные воды и морские порты Великобритании, Канады, стран ЕС и других стран, которые ввели санкции против России.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

"Министерство транспорта РФ направило письма капитанам российских морских портов по рекомендации капитанам судов под российским флагом, а также капитанам судов под иностранным флагом, которые находятся в собственности или владении резидентов России, избегать захода в территориальные воды и морские порты Великобритании, Канады, стран ЕС и других стран, которые ввели санкции против РФ",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в порты блока.

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